Harán censo de trabajadores municipales en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – La Municipalidad de Comodoro Rivadavia hará un censo de trabajadores para optimizar la gestión administrativa y actualizar la información del personal.

El operativo se llevará adelante durante todo el mes de agosto y con prórroga hasta setiembre para “ordenar la documentación, garantizar la protección de datos y evaluar el perfil profesional de los trabajadores en cada área”.

El secretario de Gobierno, Sergio Bohe aseguró que la iniciativa busca actualizar los datos en los legajos de los trabajadores dado que “se detectaron datos desactualizados, como domicilios reales y composición familiar, lo que afecta trámites como coberturas de seguros y prestaciones sociales”.

El relevamiento permitirá “conocer el nivel de formación académica actualizado de los agentes, ya que muchos han completado estudios técnicos o universitarios después de su ingreso al municipio, información que hasta ahora no estaba digitalizada”.

Más de 500 trabajadores fueron censados y prevén que los resultados permitan “fortalecer su administración y revalorizar el recurso humano mediante registros precisos y actualizados, mejorando así la eficiencia en la gestión pública”. (Agencia OPI Chubut)