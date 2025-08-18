Ataques rusos en Ucrania: nueve muertos y 40 heridos en bombardeos

- Publicidad -

Las autoridades ucranianas informaron hoy que al menos nueve personas murieron y otras 40 resultaron heridas en una serie de ataques aéreos rusos sobre las ciudades de Járkov y Zaporiyia. La ofensiva se llevó a cabo con una combinación de drones y misiles balísticos que impactaron en zonas residenciales y comerciales.

En Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, un dron de combate Shahed impactó en un edificio residencial, causando la muerte de seis personas y dejando a 20 heridas. El alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov, informó que entre las víctimas fatales se encontraban una niña de un año y un adolescente de 16, mientras que otros seis menores también resultaron heridos. En el lugar, 140 efectivos de emergencia y 39 unidades de equipos trabajan en las operaciones de rescate.

Simultáneamente, la ciudad suroriental de Zaporiyia sufrió un ataque que, según el gobernador regional, Ivan Fedorov, causó la muerte de tres personas y dejó a 20 heridas. Muchos de los afectados fueron hospitalizados en estado grave. La incursión rusa dañó edificios residenciales, una empresa, una parada de autobús y diversos establecimientos comerciales. El ataque se produjo después de que se emitiera una alerta por misil balístico en la zona.

Según precisó la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó durante la madrugada 140 drones y cuatro misiles balísticos Iskander-M. Las defensas ucranianas lograron derribar 88 de los drones, aunque otros proyectiles impactaron en 25 localidades de seis regiones del país. Los ataques de hoy representan una escalada en la intensidad de los bombardeos por parte de Rusia, que continúa con sus operaciones militares sobre territorio ucraniano. (Agencia OPI Santa Cruz)