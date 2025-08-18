Causa Cuadernos: procesan por lavado a familiares de Daniel Muñoz por millonarias maniobras

- Publicidad -

La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó los procesamientos de allegados al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en una causa por lavado de dinero que se desprende de la investigación conocida como los Cuadernos de las Coimas. La resolución, que incluye millonarios embargos, involucra a 16 personas, entre familiares de Muñoz y profesionales que habrían participado en un “plan sistemático de blanqueo” de fondos ilícitos.

La investigación, que aún tramita en el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, se centra en las maniobras realizadas para dar apariencia de legalidad a dinero proveniente de la corrupción en la obra pública. La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, quien declaró como imputada colaboradora, se encuentra procesada y en etapa de preparación para un juicio oral.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, ratificaron los procesamientos y embargos por hasta 15 mil millones de pesos. Entre los acusados se encuentran el hijo de Daniel Muñoz y la hermana de su viuda, Alejandrina Pochetti, además de abogados y contadores. Según los magistrados, “parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados” en el marco de la causa Cuadernos fue recibido por Muñoz y luego “puesto en circulación en el mercado, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aparentar un origen lícito“.

El dinero fue utilizado para la compra de bienes e inmuebles, la constitución de sociedades y diversas operaciones comerciales, muchas de ellas realizadas en efectivo. Los jueces resaltaron que estas operaciones presentaban un notable incremento entre los valores de adquisición y los de venta, una característica que evidencia la mecánica de blanqueo. Los procesamientos se confirmaron por “lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza“, lo que implica que los 16 procesados serán elevados a juicio oral. (Agencia OPI Santa Cruz)