Encontraron ampollas de Fentanilo adulterado en clínicas privadas 

(OPI Chubut) – Mediante un procedimiento solicitado por el Ministerio de Salud a las provincias, se inició una investigación en Chubut y se detectó la existencia de al menos 189 ampollas de fentanilo de uso clínico del laboratorio HLB Pharma en clínicas privadas.

El hallazgo se produjo en las últimas horas dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal sobre la producción de Fentanilo de uso clínico adulterado del laboratorio que pertenece al empresario Ariel García Furfaro.

Por la aplicación de las dosis adulteradas se está investigando la muerte de al menos 96 pacientes en todo el país.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la ANMAT, se solicitó a todas las jurisdicciones que verifiquen y reporten la presencia de ampollas de fentanilo de HLB Pharma en efectores públicos y privados, incluidas droguerías.

En Chubut, el fentanilo de HLB Pharma no fue adquirido por el Estado, sino que se encontraba únicamente en instituciones privadas. (Agencia OPI Chubut)