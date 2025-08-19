Buscar
Cinco propuestas se presentaron para las elecciones de octubre

Tierra del Fuego
(OPI TdF) En las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre, Tierra del Fuego deberá elegir tres senadores y dos diputados.

El oficialismo provincial que integran el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto acordaron un frente común para retener los escaños que ponen en juego en los comicios.

Fuerza Patria dejó a La Cámpora fuera de las cabezas de listas para acordar candidaturas.

En tanto, el intendente de Río Grande, Martín Pérez lanzó el espacio Defendamos Tierra del Fuego y apostó por Gastón Díaz, su mano derecha.

En tanto, La Libertad Avanza tendrá en sus principales candidatos a los referentes de la provincia Agustín Coto y Santiago Pauli.

Las candidaturas por frente electoral y/o partido serán las siguientes:

Fuerza Patria

Senado
Cristina López
Federico Runín
Diputados
Agustín Tita
Paola Mancilla

La Libertad Avanza

Senado
Agustín Coto
Belén Monte de Oca
Diputados
Miguel Rodríguez
Betiana Fernández

Defendamos Tierra del Fuego

Senado
Gastón Díaz
Ana Paula Cejas
Diputados
Guillermo Löffler
Débora Galichini

Provincias Unidas

Senado
Pablo Blanco
Loly Moreno
Diputados
Federico Bilota
Viviana Rodríguez

Frente Grande

Senado
Rogelio Baron
Rosa Erramuspe
Diputados
Walter Ramirez
Miriam Aguiar

(Agencia OPI Tierra del Fuego)

