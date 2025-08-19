Cinco propuestas se presentaron para las elecciones de octubre

(OPI TdF) En las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre, Tierra del Fuego deberá elegir tres senadores y dos diputados.
El oficialismo provincial que integran el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto acordaron un frente común para retener los escaños que ponen en juego en los comicios.
Fuerza Patria dejó a La Cámpora fuera de las cabezas de listas para acordar candidaturas.
En tanto, el intendente de Río Grande, Martín Pérez lanzó el espacio Defendamos Tierra del Fuego y apostó por Gastón Díaz, su mano derecha.
En tanto, La Libertad Avanza tendrá en sus principales candidatos a los referentes de la provincia Agustín Coto y Santiago Pauli.
Las candidaturas por frente electoral y/o partido serán las siguientes:
Fuerza Patria
|Senado
|Cristina López
|Federico Runín
|Diputados
|Agustín Tita
|Paola Mancilla
La Libertad Avanza
|Senado
|Agustín Coto
|Belén Monte de Oca
|Diputados
|Miguel Rodríguez
|Betiana Fernández
Defendamos Tierra del Fuego
|Senado
|Gastón Díaz
|Ana Paula Cejas
|Diputados
|Guillermo Löffler
|Débora Galichini
Provincias Unidas
|Senado
|Pablo Blanco
|Loly Moreno
|Diputados
|Federico Bilota
|Viviana Rodríguez
Frente Grande
|Senado
|Rogelio Baron
|Rosa Erramuspe
|Diputados
|Walter Ramirez
|Miriam Aguiar
(Agencia OPI Tierra del Fuego)