Cinco propuestas se presentaron para las elecciones de octubre

(OPI TdF) En las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre, Tierra del Fuego deberá elegir tres senadores y dos diputados.

El oficialismo provincial que integran el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto acordaron un frente común para retener los escaños que ponen en juego en los comicios.

Fuerza Patria dejó a La Cámpora fuera de las cabezas de listas para acordar candidaturas.

En tanto, el intendente de Río Grande, Martín Pérez lanzó el espacio Defendamos Tierra del Fuego y apostó por Gastón Díaz, su mano derecha.

En tanto, La Libertad Avanza tendrá en sus principales candidatos a los referentes de la provincia Agustín Coto y Santiago Pauli.

Las candidaturas por frente electoral y/o partido serán las siguientes:

Fuerza Patria

Senado Cristina López Federico Runín Diputados Agustín Tita Paola Mancilla

La Libertad Avanza

Senado Agustín Coto Belén Monte de Oca Diputados Miguel Rodríguez Betiana Fernández

Defendamos Tierra del Fuego

Senado Gastón Díaz Ana Paula Cejas Diputados Guillermo Löffler Débora Galichini

Provincias Unidas

Senado Pablo Blanco Loly Moreno Diputados Federico Bilota Viviana Rodríguez

Frente Grande

Senado Rogelio Baron Rosa Erramuspe Diputados Walter Ramirez Miriam Aguiar

(Agencia OPI Tierra del Fuego)