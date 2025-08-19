Denuncian intento de secuestro de un adolescente en Caleta Olivia

- Publicidad -

Un adolescente de 17 años fue obligado a subir a un auto durante la tarde del domingo y estuvo virtualmente secuestrado durante unos 20 minutos por parte de un hombre que lo amenazó con un arma de fuego, según consta en la denuncia policial.

El violento hecho sucedió alrededor de las 18 horas a pocas cuadras de la casa del joven y el sujeto lo liberó en cercanías de la escuela N° 74.

La madre del adolescente presentó la denuncia policial y habló con los medios de comunicación para señalar que “gracias a Dios está bien, pero pudo haber terminado en una tragedia. Quiero advertir a todos los papás y mamás porque en Caleta ya no estamos seguros”.

- Publicidad -

Según relató el joven durante el trayecto en el auto el hombre lo hostigó físicamente dado que “le tocaba una pierna y le olía la piel” sostuvo la madre.

En la denuncia consta que el atacante sería un hombre robusto, de cabello largo y barba crecida, que se movilizaba en un Renault Clio rojo, de patente vieja y sin vidrios polarizados.

“Nos atendieron muy bien en la Comisaría del Rotary, pero este hombre anda suelto y puede hacerle lo mismo a otro chico. Por eso lo hago público” aseguró la mujer.

La División de Investigaciones (DDI) ya trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del vehículo y dar con el sospechoso. (Agencia OPI Santa Cruz)