El Gobierno de Chubut anuncia un bono para docentes y auxiliares gracias a un “autoseguro” provincial

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres, anunció la implementación de un bono extraordinario para docentes y auxiliares del sistema público de educación. Este beneficio, denominado Bono Remunerativo de Vocación Docente, se financiará a partir de un ahorro mensual superior a los $1.200 millones, logrado por la provincia al adherir al “Autoseguro Público Provincial”.

El mandatario explicó que esta medida se tomó para “terminar con el ‘curro’ de los seguros” y que el ahorro generado, que asciende a más de $14.000 millones anuales, se volcará íntegramente al sistema educativo. Además de la bonificación, el gobierno provincial destinará parte de los fondos a obras de infraestructura, como la licitación para el mantenimiento y la renovación de las calderas en las escuelas.

El monto del bono será de $200.000 para docentes y $150.000 para auxiliares, y su pago se realizará en dos partes, en los meses de septiembre y octubre de 2025. La percepción de este beneficio estará sujeta a la presencialidad del trabajador durante el primer semestre del año. En casos de inasistencias justificadas, el bono se reducirá a $100.000 para docentes y $75.000 para auxiliares, mientras que las ausencias sin justificar o que no estén contempladas en el Régimen de Licencias excluirán al personal del beneficio.

- Publicidad -

La adhesión al “Autoseguro Público Provincial”, establecida mediante la Ley XXII N° 50, se sustenta en el Artículo 5° de la Ley Nacional N° 27.348. Para su implementación, la provincia rescindió el contrato con la ART que gestionaba los seguros de los empleados públicos y conformó la Unidad Ejecutora Chubut ART. Esta nueva entidad será la encargada de gestionar las prestaciones de la Ley Nacional N° 24.557, lo que ha permitido una reducción del 51,4% en los costos, generando un ahorro de $1.234 millones mensuales.

El gobierno de Chubut cumplió con los requisitos de solvencia económica-financiera y capacidad de gestión para afrontar este nuevo esquema, que, además de generar un considerable ahorro, busca corregir distorsiones del sistema de ART tradicional, reducir el ausentismo y la judicialidad, y ofrecer la posibilidad de extender el beneficio a los municipios que adhieran a este régimen. (Agencia OPI Chubut)