El almirante Alvin Holsey del Comando Sur alerta en Argentina sobre la influencia de China

Buenos Aires se ha convertido en el centro de la agenda militar hemisférica al ser sede de la Conferencia Sudamericana de Defensa 2025 (Southdec25), un evento organizado por el Comando Sur de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Argentina. El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, junto al ministro de Defensa, Luis Petri, y el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, lideraron la apertura del encuentro que reúne a las máximas autoridades castrenses de la región.

Durante su discurso, Holsey enfatizó que la seguridad regional exige respuestas conjuntas para enfrentar las amenazas compartidas. En este sentido, alertó sobre la creciente influencia de China en América del Sur, describiendo su presencia como una “metódica incursión” que busca exportar un modelo autoritario, extraer recursos valiosos y establecer infraestructura de posible uso dual, como puertos y bases espaciales. Según el jefe del Southcom, esta expansión podría permitirle a China “proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía” de las naciones, e incluso la neutralidad de la Antártida.

Por su parte, el ministro Luis Petri destacó que la elección de Buenos Aires como sede de la conferencia “ratifica el rumbo trazado por el presidente Javier Milei de fortalecer la alianza estratégica con Estados Unidos“. Petri subrayó la necesidad de la cooperación en un mundo caracterizado por amenazas híbridas, ciberataques y economías ilícitas, señalando que la colaboración “ya no es una opción, es una necesidad“.

En paralelo a la conferencia, se desarrolla la competencia “Fuerzas Comando 2025”, que reúne a 16 equipos de operaciones especiales de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Este certamen, creado en 2004, tiene como objetivo fortalecer la interoperabilidad, la capacitación y los lazos entre las fuerzas militares de la región. La visita del almirante Holsey y la realización de estos eventos en Argentina fueron destacadas en las redes sociales tanto por el Comando Sur como por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, reforzando la importancia de la cooperación en materia de defensa y seguridad. (Agencia OPI Santa Cruz)