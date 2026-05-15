Javier Milei confirmó una corrida y apuntó contra el establishment

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El jefe de Estado acusó a un sector empresarial y político de buscar el quiebre del programa económico oficial. Ratificó su objetivo de inflación cero y defendió el recorte del déficit ejecutado por el ministro Luis Caputo.

El presidente Javier Milei afirmó este jueves que enfrentó un intento de destitución impulsado por sectores políticos, empresariales y mediáticos. Durante una entrevista en el canal de streaming Neura, el mandatario nacional atribuyó esta maniobra a los grupos disconformes con el actual modelo económico, a quienes calificó como cómplices de una estrategia para desestabilizar al Ejecutivo.

Las declaraciones surgieron al repasar los eventos del año pasado, tras la victoria legislativa de La Libertad Avanza en territorio porteño. El titular del Ejecutivo sostuvo que la prensa operó contra el plan financiero y manipuló el clima social. “Hubo claramente un intento de Golpe de Estado”, sentenció el economista frente a los micrófonos.

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El foco de la gestión recae sobre el control absoluto de los precios. Milei detalló que la meta innegociable exige reducir la inflación a 0. Hasta alcanzar esa cifra exacta, el líder libertario considera que la batalla económica continúa abierta. La estrategia de estabilización requirió dos fases iniciales, donde el corte de la emisión monetaria ocupó el primer lugar.

Voces económicas proyectaban como una meta inalcanzable recortar 1 punto del PBI por año. El oficialismo concretó esa reducción presupuestaria en apenas un mes de gestión. El jefe de Estado atribuyó este resultado directo al talento del ministro Toto Caputo y su equipo financiero. “Ahí hubo talento (…) sino el coraje para acompañarlo”, remarcó al recordar sus extensas jornadas de trabajo en la Casa Rosada.

Los primeros meses de mandato exigieron reuniones de Gabinete de larga duración para contener un desequilibrio monetario que, según los cálculos oficiales, duplicaba las cifras del histórico Rodrigazo. El equipo de Hacienda debió desarmar instrumentos financieros como los puts y enfrentar las millonarias deudas acumuladas de la SIRA.

La tensión institucional escaló de manera drástica cuando Manuel ganó las elecciones en la Ciudad. A partir de ese triunfo, Milei detectó un movimiento de la política tradicional para quebrar el programa fiscal. El mandatario apuntó contra el Congreso y los medios de comunicación por accionar contra el esquema, lo que provocó una caída abrupta en la demanda de dinero.

En ese marco de fricción temporal, los bonos argentinos se desplomaron. El riesgo país trepó a la barrera de los 1500 puntos y la economía se frenó en seco. Esa corrida financiera impactó de lleno en los precios y generó una fuerte aceleración inflacionaria.

El presidente reconoció la caída del salario real y la falta de dinamismo en el mercado laboral. Atribuyó este estancamiento a una combinación de problemas de estacionalidad y el impacto de la guerra internacional. Ante la consulta sobre el futuro del Banco Central, el mandatario ratificó su postura histórica y calificó a la emisión monetaria como un robo y una estafa violenta.

El objetivo de la administración apunta a consolidar una economía libre sostenida por una baja de impuestos, descartando intenciones de eternizarse en el poder. Como medida para elevar la productividad, el presidente elogió la normativa diseñada por Federico Sturzenegger que habilita la compra de bienes de materiales usados. (Agencia OPI Santa Cruz)