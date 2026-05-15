EE.UU. y China sellaron acuerdos en Beijing

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció pactos comerciales con su par de China, Xi Jinping, durante la reunión diplomática que ambas delegaciones mantuvieron en el complejo gubernamental de Zhongnanhai, ubicado en Beijing.

“Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, afirmó el jefe de Estado norteamericano al concluir la cumbre. El mandatario republicano sostuvo que los gobiernos lograron resolver “muchos problemas diferentes” que condicionaban el comercio y la cooperación bilateral.

La administración de China ratificó que los líderes alcanzaron “nuevos consensos” sobre política internacional y cooperación estratégica. La Cancillería china detalló que los presidentes acordaron impulsar una relación de “estabilidad estratégica constructiva” entre las dos mayores economías del mundo.

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Las conversaciones de las comitivas abordaron áreas concretas de intercambio comercial e incluyeron:

Acuerdos sobre ventas de productos agrícolas y energía.

Desarrollos conjuntos en el sector de inteligencia artificial.

Posibles compras chinas de aviones que produce la firma Boeing.

La agenda geopolítica integró discusiones sobre la situación de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave que concentra y sostiene el comercio mundial de petróleo y gas.

Trump aseguró que Washington y Beijing coinciden en que el régimen iraní “no debe tener nunca armas nucleares”. Los funcionarios de ambos países respaldaron de manera directa la reactivación de las rutas marítimas comerciales en Medio Oriente.

Los representantes diplomáticos asiáticos indicaron finalmente que los mandatarios acordaron reforzar la comunicación y la coordinación técnica en temas regionales e internacionales para mantener una relación bilateral “estable y sostenible”. (Agencia OPI Santa Cruz)