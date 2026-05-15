Los combustibles suben 23% y arrastran al índice general de precios

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) cortó una racha de 10 meses ininterrumpidos al alza y confirmó la desaceleración del índice general de precios durante el mes de abril. Las planillas oficiales exponen el golpe directo al bolsillo patagónico a través de los componentes inelásticos del gasto familiar.

La categoría de precios Regulados lideró la medición con un salto del 4,7%. El ajuste en las boletas de electricidad y las readecuaciones tarifarias en el servicio de transporte traccionaron este incremento.

El podio sectorial de mayores aumentos expone la presión sobre los servicios básicos:

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Transporte: 4,4%

Educación: 4,2%

Comunicación: 4,1%

Los técnicos del organismo estadístico vinculan la disparada del transporte con el ajuste continuo en los surtidores. Los combustibles acumulan un alza superior al 23% desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente. De acuerdo a la documentación financiera del sector energético, las petroleras todavía retienen un traslado a precios cercano al 15%.

El IPC núcleo anotó un avance del 2,3%. Esta división absorbió los recargos en los contratos de alquiler de vivienda, los gastos conexos y las remarcaciones en el rubro de restaurantes y comidas fuera del hogar.

Los precios Estacionales registraron una variación nula. Las caídas operadas en las tarifas de turismo y en el valor de las frutas compensaron las alzas de la indumentaria propias del cambio de temporada.

El fondo de la tabla estadística refleja el desplome del consumo masivo. Las divisiones que menor incidencia aportaron al indicador nacional fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 1,5% y Recreación y cultura con apenas un 1%. (Agencia OPI Santa Cruz)