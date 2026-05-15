La justicia brasileña penará el uso de IA en las campañas electorales

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el uso de herramientas de inteligencia artificial para realizar proselitismo durante un acto oficial que encabezó este jueves en Camaçari, ciudad de la Región Metropolitana de Salvador.

El mandatario pronunció su discurso mientras entregaba viviendas del programa Minha Casa Minha Vida. Allí defendió las normativas que el Tribunal Superior Electoral (TSE) impuso a la tecnología digital para las elecciones de este año, según reportó el portal Globo.com.

El funcionario calificó el uso de estas herramientas como “una mentira” y advirtió que su aplicación sirve a los mentirosos para difundir contenido falso. Lula reconoció que la tecnología ayuda a la salud y la educación, pero cuestionó su uso proselitista: “Volví a casa pensando: ‘¿Pero es realmente necesario? En unas elecciones, ¿es realmente necesaria la inteligencia artificial?’”, interpeló.

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“En unas elecciones, la gente tiene que votar por algo real, de carne y hueso. La gente no puede votar por una mentira”, argumentó el jefe de Estado. El líder brasileño detalló cómo los sistemas digitales generan imágenes para fingir presencias físicas y realizar actos políticos simultáneamente en varios lugares.

“Estoy ahí y no estoy. Y les confieso que un ciudadano que aprendió valores de Dona Lindu no aceptará la IA para hacer campaña política”, sostuvo al citar a su madre y rechazar la manipulación audiovisual.

La intervención del titular del Poder Ejecutivo avala una resolución que los ministros del TSE aprobaron por unanimidad en marzo de este año. La disposición fija pautas estrictas para las contiendas electorales de 2026.

El texto legal detalla exigencias específicas para las campañas:

Prohíbe la publicación, republicación o difusión de contenido producido artificialmente en las 72 horas previas a la votación.

Impide a las empresas tecnológicas “clasificar, recomendar, sugerir ni priorizar” candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o campañas electorales.

Los magistrados establecieron castigos directos frente a los incumplimientos. Las plataformas por iniciativa propia, o el Tribunal Electoral mediante una orden oficial, ejecutarán la eliminación inmediata del contenido infractor o bloquearán la disponibilidad del servicio. (Agencia OPI Santa Cruz)