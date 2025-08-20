El fiscal Luciani pide ejecutar de inmediato los bienes de Cristina Kirchner

- Publicidad -

El fiscal federal Diego Luciani solicitó que se ejecuten de manera inmediata los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la causa conocida como “Vialidad“. Este pedido se realizó en respuesta a las objeciones presentadas por la ex mandataria para evitar el decomiso de los fondos que se le exigen por el presunto fraude en la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Cristina Kirchner, quien cumple su condena en su residencia, había rechazado la intimación para depositar $530 millones de dólares y argumentó que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), el mismo que la sentenció, carecía de competencia para llevar a cabo el decomiso de sus bienes.

Ante esta situación, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso del TOF 2, antes de tomar una decisión, solicitaron la opinión del fiscal Luciani. En un dictamen de 21 páginas, el fiscal sostuvo que el planteo de incompetencia no debía ser aceptado y demandó que se haga efectiva la intimación y se proceda de inmediato a la ejecución de los bienes de los condenados. (Agencia OPI Santa Cruz)