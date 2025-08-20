El Gobierno de Chubut garantiza que no hay fentanilo contaminado en la provincia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Secretaría de Salud de la provincia de Chubut ha transmitido tranquilidad a la comunidad, aclarando que no hay lotes de fentanilo contaminado en circulación dentro de su territorio. La secretaria de Salud, Denise Acosta, afirmó que la provincia ha seguido los protocolos preventivos indicados por el Ministerio de Salud de la Nación y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Acosta aseguró que “en Chubut no existen lotes contaminados de fentanilo” y precisó que “desde el 27 de mayo no hay ningún medicamento de la empresa farmacéutica señalada circulando en la provincia“. La funcionaria detalló que el primer aviso de la ANMAT sobre la situación en otras provincias fue en febrero, y en mayo se les comunicó la necesidad de retirar el fentanilo y otros fármacos de la empresa en cuestión.

La titular de la cartera sanitaria explicó que los medicamentos de este laboratorio se mantuvieron “en cuarentena“, tal como lo indicó la ANMAT, a la espera de las directivas de la Justicia y otras autoridades competentes. Acosta reiteró que se está llevando a cabo una investigación por parte de la Justicia Federal, pero insistió en la importancia de comunicar a la comunidad que en la provincia no hay lotes de fentanilo contaminado. (Agencia OPI Chubut)