La justicia declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del Decreto 115/25 de creación de la Carboeléctrica

El juez Diego Fernández Madrid, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°73, declaró inconstitucionales los artículos 8 y 9 del decreto 115/25 (creación de la Carboeléctrica), el cual anula el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 3/75 E) de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y lo sustituye por el convenio privado.

De esta manera la justicia respaldó la iniciativa de ATE, entendiendo que ninguna medida citada en el decreto, en esta materia, puede afectar al estatus quo, asegurando la ultractividad del convenio.

Sin embargo, hay dos temas importantes a resaltar: el primero es que el Juez no objeta, impugna o declara la inconstitucionalidad de todo el Decreto, sino de los puntos 8 y 9 y por otro lado, está claro que el gobierno va a apelar la medida, con lo cual nada indicaría que (aún) esta resolución es aplicable en lo inmediato, por lo tanto, la creación de la nueva figura de la Carboeléctrica sigue su curso normal y el Decreto 115, sigue vigente.

No obstante el ruido gremial que hace ATE y algunos medios que tratan de transmitir una “victoria” sobre la decisión del gobierno nacional vendiendo la resolución judicial como un “fallo histórico”, en realidad se trata de una resolución de inconstitucionalidad en una cuestión puntual de orden laboral.

La nueva empresa le otorga a los sindicatos 180 días de plazo para que se hagan las reuniones necesarias a fin de que se estudie y coordine el traspaso de los trabajadores del ámbito estatal a los convenios privados, lo cual es ampliamente resistido por ATE dentro del yacimiento carbonífero. (Agencia OPI Santa Cruz)