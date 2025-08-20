Tribunal Superior de Bogotá suspende la condena de Álvaro Uribe y ordenó su liberación

- Publicidad -

En un giro inesperado para el ámbito judicial colombiano, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la prisión domiciliaria impuesta al exmandatario Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), ordenando su libertad inmediata. La decisión judicial, emitida el martes 19 de agosto, se produce mientras se resuelve la apelación presentada por su defensa a la condena de 12 años que le había sido dictada el 1 de agosto.

La medida de detención domiciliaria, que el líder del partido Centro Democrático cumplía en su residencia de Rionegro, Antioquia, fue impuesta por la jueza Sandra Heredia al hallarlo culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza, además de la pena de 12 años, había inhabilitado a Uribe para ejercer cargos públicos por más de 8 años y le había impuesto una multa de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a unos 824 mil dólares. El fallo que ordenó su inmediata detención domiciliaria fue apelado por sus abogados, quienes argumentaron que la privación de la libertad no era indispensable para el proceso.

Este caso, que se extendió por 13 años, llegó a la jueza Heredia por sorteo. Tras emitir la sentencia, la magistrada denunció haber recibido amenazas contra su vida y la de su familia, lo que ha generado preocupación en el sector judicial. El Tribunal Superior de Bogotá deberá ahora revisar el fallo de primera instancia y decidir el futuro judicial de Uribe Vélez. (Agencia OPI Santa Cruz)