Álvaro Uribe: el ex presidente de Colombia recupera su libertad

- Publicidad -

En un giro judicial que conmocionó a Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez recuperó su libertad tras una decisión del Tribunal Superior de Bogotá. La medida revocó la prisión domiciliaria que le había sido impuesta, permitiéndole salir de su residencia en el municipio de Sabaneta, Antioquia. La noticia fue recibida con vítores por una multitud de simpatizantes que se congregaron para mostrarle su apoyo.

Uribe Vélez, quien había sido condenado a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal, quedó en libertad de forma provisional, al menos hasta que el mismo tribunal resuelva la apelación de su sentencia en segunda instancia. Este fallo ha generado un intenso debate político y social en el país.

Al salir de su domicilio y ser recibido por sus seguidores, el exmandatario les envió un mensaje. Cuando la multitud coreaba “Fuera Petro“, en referencia al actual presidente Gustavo Petro, Uribe los corrigió y les pidió que cambiaran la consigna por “Adentro democracia“. Con este gesto, el líder político buscó calmar los ánimos y centrar el foco en la defensa de las instituciones democráticas, en un contexto de polarización política. (Agencia OPI Santa Cruz)