El Obispo hizo “la gran Pilato”, trató de despegarse del cura Juan Carlos Molina, pero en ningún caso dijo que está dispensado

(Por Rubén Lasagno) – El Obispado de Río Gallegos emitió un comunicado con la firma del Obispo Ignacio Medina, ante la duda planteada por OPI en el día de ayer, por la inusual situación del cura Juan Carlos Molina a quien el derecho canónico le impide expresamente dedicarse a acciones políticas sin la correspondiente dispensa otorgada por la autoridad clerical.

El comunicado expresa sucintamente:

“El Obispado de Río Gallegos informa a toda la feligresía que la candidatura a diputado nacional del Pbro. Juan Carlos Molina responde exclusivamente a una decisión personal.

Dicha postulación en ningún caso expresa la voluntad, ni el parecer de la Iglesia diocesana de Río Gallegos. Por lo tanto, ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis.

El mencionado sacerdote no ejercerá el ministerio presbiteral de manera pública o privada, durante el período de campaña y/o futuro ejercicio del mandato legislativo”.

Comunicado Obispado Santa Cruz by OPISantaCruz

Analicemos

Según el Nuevo Testamento, (para aprovechar el contexto) Poncio Pilato se lavó las manos para indicar que no era responsable de la condena a muerte de Jesús. Esta acción se ha convertido en una expresión idiomática para referirse a alguien que rehúye la responsabilidad de sus actos o decisiones.

Por propiedad transitiva, el Obispo Ignacio Medina se lavó las manos en el caso que nos ocupa y en realidad, de acuerdo al texto de la curia, Juan Carlos Molina no está dispensado en su actividad sacerdotal como indica y exige el derecho canónico. La comunicación sólo alega que la Diócesis no tiene nada que ver.

El comunicado debería ser taxativo respecto del encuadramiento legal y la decisión institucional del Obispo de otorgarle la dispensa (o no) al cura Molina y no ser un simple comunicado tratando de despegarse políticamente del candidato del FPV, al cual sin ninguna duda responde la cadena jerárquica de la iglesia hoy, encabezado por García Cuerva, a cuya asunción como Obispo de Río Gallegos vino Sergio Massa, Galmarini y las primeras filas estaban ocupadas por los kirchneristas encabezados por Alicia Kirchner y Juan Carlos Molina, obviamente. Y recordemos que a Medina, no trajo el propio Cuerva.

En el primer párrafo, el Obispo plantea que la decisión de hacer política de Molina “es una cuestión exclusivamente personal”. Pone el problema en Molina; en la elipsis podríamos colocar “nosotros no tenemos nada que ver con esa decisión”.

Luego deja en claro que todo lo que diga en campaña o ante un posible mandato en el Congreso “no deben ser entendido como la voluntad de esta Diócesis”, párrafo al que podríamos llamar “Pilato II”.

El último párrafo del Obispo indica: “El mencionado sacerdote no ejercerá el ministerio presbiteral de manera pública o privada, durante el período de campaña y/o futuro ejercicio del mandato legislativo”.

Como se desprende del mismo, el Obispo Medina omite plantear de manera oficial, clara y referencial la llamada “dispensa” que impone la propia Iglesia. El jefe de la Iglesia en esta capital sólo promueve una excusación para no quedar pegado con la campaña del cura Molina de acá hasta el final de la misma o eventualmente ante un posible cargo en el Congreso.

Como si esto no fuera suficiente el cura Juan Carlos Molina, ayer pidió “Por la liberación de Cristina Fernández”; eso si, también le pidió a su audiencia que no lo llamen más “padre”, desde ahora es solo “el compañero Carlos”.

Según la definición de la REA, lo obvio se refiere a algo que es evidente, claro, y que no necesita explicación o discusión. (Agencia OPI Santa Cruz)