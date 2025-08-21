Investigarán a policías por un brutal procedimiento en Río Gallegos

- Publicidad -

Un grupo de efectivos de la Policía de Santa Cruz fueron separados de manera preventiva tras conocerse un video donde agreden brutalmente a un joven que habría evitado un control vehicular.

En redes sociales circularon las imágenes de video donde se observa a efectivos de la Policía agrediendo a un joven que estaba por ingresar a una vivienda y ante la presencia de la policía sólo atina a levantar los brazos, cuando recibe una golpiza por al menos 4 integrantes de la fuerza de seguridad.

Estas acciones motivaron que la Jefatura de Policía tome intervención y decidió separar preventivamente a los efectivos implicados e iniciar un sumario.

Mediante un comunicado señalaron que “la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad en general, y a los medios de comunicación en particular, que en relación con los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente en la ciudad capital, en los cuales se observa a efectivos policiales agrediendo físicamente a una persona, esta Institución considera imprescindible expresar su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial.”

El escrito señala que “la política de la Jefatura es sostener el compromiso institucional con el respeto a los derechos humanos, las garantías constitucionales y el uso racional, proporcional y legal de la fuerza”.

Desde la fuerza policial indicaron que se recibió “la denuncia judicial del damnificado y que se inició una investigación interna a través de la Dirección General de Asuntos Internos, con el objetivo de identificar a los agentes involucrados y determinar sus responsabilidades individuales”.

A los involucrados se les aplicarán sanciones disciplinarias según la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que surjan del avance de la investigación.

“La voluntad de la Policía de actuar con transparencia y reitera que no tolerará ningún comportamiento contrario al marco legal y ético que debe guiar el accionar de los servidores públicos” aseguraron y pidieron a la comunidad “a mantener la confianza en las instituciones y se reitera el firme compromiso de esta fuerza con la legalidad, el profesionalismo y el respeto hacia la ciudadanía”. (Agencia OPI Santa Cruz)