Javier Milei y el desafío de los comicios: “Si la gente va a votar, ganamos”

En un evento con empresarios en el Hotel Alvear, el presidente Javier Milei centró su discurso en la campaña electoral, vaticinando un triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales de octubre y manifestando su preocupación por el ausentismo en las urnas. El mandatario asistió al Council de las Américas, un foro anual que congrega a figuras políticas y del sector privado, acompañado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, pero sin la presencia de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ante un auditorio que incluyó a figuras como Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), y Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio, Milei hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana. “Cuanto más gente vote, menos pesa el aparato“, afirmó, y agregó que una victoria de su espacio en los comicios bonaerenses de septiembre y luego en las elecciones de octubre pondría “el último clavo al cajón del kirchnerismo“.

El presidente dedicó un tramo de su intervención a analizar el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires, donde consideró que la contienda será “una pelea pareja” contra el kirchnerismo. En este contexto, no mencionó al gobernador Axel Kicillof, pero se refirió a él como “el soviético” y advirtió sobre posibles “fraudes” y “candidaturas testimoniales“. Con un tono de arenga, instó a los bonaerenses a votar para “inclinar la balanza” a su favor.

Además de abordar el panorama político, Milei defendió los logros de su gestión, a la que definió como un quiebre histórico que presenta “dos modelos de país distintos” ante la ciudadanía: el de “la libertad y la prosperidad” y el de las “ideas colectivistas-socialistas“. A su vez, acusó al kirchnerismo de intentar “detonar el orden macroeconómico y generar una crisis” para perjudicar a su Gobierno.

En el cierre de su alocución, el presidente felicitó a los diputados que apoyaron el veto presidencial al aumento jubilatorio, a quienes calificó como “los 83 héroes“. En contraparte, criticó a la oposición que logró rechazar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, un hecho que describió como un “espectáculo macabro” que evidencia que el Congreso está “secuestrado por el kirchnerismo“. (Agencia OPI Santa Cruz)