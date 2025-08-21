- Publicidad -

La ADOSAC provincial realizó hoy una manifestación callejera en Río Gallegos, con asistencia de las filiales del interior. De acuerdo a los propios participantes, hace muchos años que en la capital no se contabilizaban alrededor de tres cuadras de manifestantes, en virtud de los reiterados pedidos que viene haciendo el gremio docente al gobierno y la negativa de éste a resolver problemas, no solo salariales, sino de orden logístico, edilicio y de servicios en las escuelas.

Multitudinaria marcha docente en Río Gallegos, parada frente a casa de gobierno y manifestación ruidosa en favor de la Educación – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Los docentes marcharon por el radio céntrico y llegaron frente a la Casa de Gobierno, donde se manifestaron ante lo que consideran un posición irreductible del Ejecutivo, de negarse a consensuar con el sindicato, temas de interés común y que afectan a la comunidad educativa en general, más allá del tema recurrente de los salarios que el CPE se niega a recomponer, alegando recortes en los recursos.

ADOSAC está transitando por las 72 horas de paro que esta semana decretó en la provincia y se prepara para seguir presionando al gobierno en la búsqueda de paritarias que tengan como objetivo resolver los problemas de fondo y aceptar una serie de condiciones entre las cuales se encuentran:

Apertura de paritarias para discutir salarios; una recomposición salarial acorde a la canasta básica de la patagonia, mejoras edilicias y de infraestructuras en las escuelas de la provincia; titularizaciones dentro de las paritarias y con participación docente y el cumplimiento de asignar el 25% del presupuesto provincial a la Educación, como prometió en su momento el Gobernador Vidal. (Agencia OPI Santa Cruz)