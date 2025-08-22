Camioneros pide reactivar la producción petrolera en el sur de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El secretario general del Sindicato de Camioneros en Chubut, Jorge Taboada participó este jueves de un encuentro informativo con diputados provinciales e integrantes del Poder Ejecutivo para expresar la preocupación del sector ante la paralización de la actividad petrolera en la cuenca del Golfo San Jorge.

El dirigente gremial sostuvo que unos 90 trabajadores conductores de camiones están desempleados a la espera de la reactivación de la actividad.

“Nos estamos manifestando en la planta de kilómetro 4 en Comodoro Rivadavia, sin cortar la actividad, pero expresando nuestra preocupación”, indicó Taboada.

El dirigente criticó la posición de la petrolera PECOM, quien se hizo cargo de los yacimientos que dejó de operar YPF en el sur de Chubut, al sostener que “sus directivos juegan a la escondida. No hemos logrado abrir un canal de conversación y nosotros no nos vamos a quedar callados viendo cómo se echa a 90 trabajadores”.

Taboada advirtió que “hay silencia del Sindicato de Petroleros, de los intendentes y de las cámaras de comercio. Hoy Comodoro Rivadavia tiene muchos locales cerrados y propiedades en venta, y la situación se replica en Rada Tilly, Sarmiento y Río Mayo. La crisis impacta en todos”.

Señaló que las empresas petroleras deberían “garantizar estabilidad laboral con la incorporación de equipos de torre” y sostuvo que otro sector como “la minería era una alternativa. Hoy es una necesidad, al igual que la pesca. Si no generamos nuevas fuentes de trabajo, la situación se va a complicar aún más”. (Agencia OPI Chubut)