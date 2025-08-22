Estados Unidos revisará a 55 millones de titulares de visas para evaluar si deben ser deportados

- Publicidad -

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el inicio de una revisión de los 55 millones de titulares de visas estadounidenses, con el objetivo de identificar a aquellos que hayan cometido delitos que justifiquen su deportación. La medida, enmarcada en la política de la administración Trump, busca revocar los permisos de residencia a los inmigrantes que representen una amenaza para la seguridad pública o que hayan incurrido en actividades criminales.

Según informó la agencia Associated Press, citada por The New York Post, el Departamento de Estado llevará a cabo una “investigación continua” de todos los titulares de visas. Se analizará cualquier indicio de “permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o prestación de apoyo a una organización terrorista“.

El Departamento de Estado señaló que en el proceso se revisará “toda la información disponible“, incluyendo registros policiales y de inmigración, así como cualquier dato que surja después de que la visa haya sido emitida. Esta revisión tiene como propósito identificar posibles inelegibilidades que puedan derivar en la revocación del permiso de residencia y, en consecuencia, en la deportación del titular. (Agencia OPI Santa Cruz)