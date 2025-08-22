Estancamiento económico: un informe privado anticipa una nueva caída en la actividad de julio

- Publicidad -

Según un reciente informe de la consultora Analytica, la actividad económica en Argentina muestra claras señales de estancamiento, con una caída estimada del 0,1% en julio en comparación con el mes anterior. Este dato se desprende del Índice Líder de Actividad (ILA), una herramienta de alta frecuencia creada por la consultora para anticipar la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC.

De confirmarse esta proyección, la economía habría registrado variaciones negativas en cinco de los primeros siete meses de 2025, situándose un 0,8% por debajo del nivel de diciembre del año pasado. Para Analytica, esta tendencia indica que la economía “habría entrado en una etapa de estancamiento, expresando los límites para el crecimiento del actual esquema que mantiene encorsetada a la demanda para sostener el régimen monetario y cambiario”.

El informe de Analytica llega luego de que el INDEC reportó una caída del 0,7% en el EMAE de junio en comparación con mayo. Los sectores más afectados en ese período fueron la industria manufacturera, con una contracción del 1,5%, y el comercio mayorista, minorista y reparaciones, que registró una disminución del 1,2%. (Agencia OPI Santa Cruz)