Detuvieron a un prófugo con un arsenal de armas en Gobernador Costa

(OPI Chubut) – La policía de Chubut detuvo a un hombre armado en la localidad de Gobernador Costa tras una orden judicial en un caso por amenazas y abuso de armas que se radicó en la localidad de Epuyén.

La justicia provincial libró una orden de allanamiento que ejecutaron efectivos de la Comisaría de la Mujer de Epuyén y llegaron hasta una casilla rodante ubicada en el Loteo Kritz, sobre la Ruta 40, pero el sujeto indicado ya no se encontraba en el lugar.

Tras una investigación se estableció que el sujeto había abandonado la localidad en una una camioneta Toyota Hilux, con un posible destino hacia la provincia de Santa Cruz.

La policía inició un operativo cerrojo entre las Comisarías de Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka y Río Pico.

En la tarde del jueves el vehículo fue avistado en Gobernador Costa y efectivos de la fuerza de seguridad indicaron al conductor que detuviera la marcha, pero giró en U y evadió el control policial.

Se pidieron refuerzos a la Comisaría de José de San Martín para iniciar una búsqueda e interceptaron el vehículo, identificaron al conductor y efectuaron la requisa de la camioneta por orden judicial.

De la requisa resultó que encontraron un estuche plástico color negro marca Glock, conteniendo una pistola Glock 34 calibre 9×19 con dos cargadores vacíos; una pistolera termo formada marca Glock y un cepillo de limpieza; un estuche plástico negro con un arma de fuego larga calibre 270 marca Tikka con mira telescópica ME OPTA 30x15x50; 45 cartuchos calibre 9 mm marca Magtech y; 22 cartuchos calibre 270 marca CBC.

El hombre fue imputado y las armas y municiones quedaron a disposición de la justicia. (Agencia OPI Chubut)