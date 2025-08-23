- Publicidad -

El municipio de Pico Truncado ofreció un 8% de incremento salarial a pagar con los haberes del mes de agosto de acuerdo con la propuesta de la última reunión de paritarias celebrada este viernes.

El gobierno que encabeza el intendente de Pablo Anabalón expresó que la oferta será para cubrir lo que resta del 2025.

Además, la propuesta indica que el Ejecutivo municipal pretende equiparar la Asignación Universal por Hijo que cobra un trabajador municipal con los valores que paga la Administración provincial.

- Publicidad -

Los paritarios municipales ofrecieron un incremento salarial para los meses de enero y febrero de 2026 equivalente a la variación del índice de precios al consumidor que informe el INDEC. Para ello tendrán en cuenta los valores correspondientes a diciembre de 2025 y a enero de 2026.

Los gremios evaluarán este fin de semana si aceptan o rechazan la propuesta salarial. (Agencia OPI Santa Cruz)