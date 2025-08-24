Aeropuerto de Ushuaia reemplazará al de Río Gallegos como escala de vuelos a Malvinas

- Publicidad -

(OPI TdF) – La administración británica de las Islas Malvinas anunció un cambio temporal en la ruta de los vuelos de la aerolínea LATAM que conectan las islas con Chile. El Aeropuerto de Ushuaia reemplazará al de Río Gallegos como escala debido a obras de reparación programadas en la pista de esta última terminal aérea.

Las reparaciones en el aeropuerto de la capital de Santa Cruz se llevarán a cabo entre el 1 de septiembre y el 23 de diciembre de 2025. Durante este período, los vuelos semanales que parten desde Punta Arenas con destino a Mount Pleasant desviarán su ruta para hacer su parada obligatoria en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de la capital fueguina. Este acuerdo temporal busca garantizar la continuidad del servicio aéreo, tal como lo establece el Acuerdo de 1999 entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido, que exige dos paradas mensuales en territorio continental argentino, una en cada sentido.

Según lo informado por la Asamblea Legislativa de las islas, ocho vuelos, cuatro en dirección norte y cuatro en dirección sur, realizarán su escala en Ushuaia. La medida se mantendrá hasta que las obras en la pista de Río Gallegos finalicen, momento en el cual las escalas volverán a su lugar habitual.

La aerolínea LATAM garantizó que esta modificación no afectará las tarifas ni los horarios de vuelo. Los pasajeros con destino a Punta Arenas o Mount Pleasant podrán permanecer a bordo durante la escala en Ushuaia sin necesidad de realizar trámites de inmigración. No obstante, al igual que ocurría en Río Gallegos, los pasajeros que deseen volar desde Ushuaia hacia cualquiera de estos destinos podrán hacerlo, aunque deberán cumplir con los requisitos migratorios de forma independiente si no poseen la ciudadanía argentina. (Agencia OPI Tierra del Fuego)