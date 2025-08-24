Alertan que unas 2 mil motos en Puerto Madryn carecen de documentación

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El coordinador de Tránsito y Transporte de la municipalidad de Puerto Madryn, Néstor Siri aseguró que en la localidad portuaria se estima que al menos unas 2 mil motos sin estar registradas ni que sus conductores posean documentación que los habilite a circular.

Los datos surgen luego de que, semana a semana, en los operativos de tránsito se secuestran motos con escapes modificados y sus conductores sin documentación para conducir ni de propiedad de las mismas.

En la última semana se secuestraron más de 40 motos y según el funcionario los inspectores “observan que los conductores se trasladan por diferentes sectores del frente costero y, en algunos casos, realizando maniobras imprudentes”.

El parque automotor de motocicletas en Puerto Madryn tuvo un incremento en los últimos años y se prevé que actualmente “existen unas 15 mil motos empadronadas, esto con registros y de patentes”.

El crecimiento se debe “a la accesibilidad que tenían en Puerto Madryn y porque el clima acompaña para que salgan más seguido” dijo Siri quien advirtió que el área a su cargo intensificará los controles para que se cumpla con la legislación vigente.

Siri aseguró que la cantidad de motos en circulación representa la mitad del parque automotor de la ciudad portuaria. (Agencia OPI Chubut)