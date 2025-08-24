Escándalo en ANDIS: Gregorio Dalbón habla de una “causa de Estado”

- Publicidad -

El abogado Gregorio Dalbón, quien presentó la denuncia contra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, calificó al gobierno de Javier Milei como “coimero” y sostuvo que el caso de presuntos sobornos en el organismo de discapacidad es una “causa de Estado y casi un Watergate”. La referencia al escándalo de espionaje que forzó la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon en 1974 subraya la gravedad de las acusaciones.

En declaraciones al medio El Destape, Dalbón enfatizó la relevancia del expediente judicial por el cual fue allanada la vivienda de Spagnuolo, en la localidad bonaerense de Pilar. “Es una causa de Estado, casi un Watergate”, reiteró Dalbón, y agregó que “los Menem están metidos en la corrupción desde que volaron Río Tercero, nunca pararon y ahora están metidos en esto”.

El letrado se refirió a la particularidad de los fondos incautados a Spagnuolo, que según su relato se encontraban en sobres separados, una situación que, a su criterio, sugiere que “tenían que darle peaje a varias personas”. “Estamos ante un gobierno coimero y corrupto, ya está”, sentenció el denunciante.

Dalbón describió al ex funcionario de la ANDIS como una figura clave en la gestión, indicando que era “un funcionario muy importante, quizás el que manejaba más dinero para Javier y Karina Milei”. El abogado hizo hincapié en el impacto ético de los presuntos actos de corrupción, al señalar que se habrían cometido “con las personas que necesitan un medicamento, a una persona que tiene que sacarse una prótesis”, un hecho que, según él, aceleraría la investigación de cualquier juez o fiscal.

El pasado viernes, la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en el domicilio de Spagnuolo en Pilar, donde le fue secuestrado su teléfono celular en el marco de la investigación por los audios que salieron a la luz sobre supuestas coimas. Spagnuolo no fue detenido y el caso generó un pedido de explicaciones por parte de la oposición. (Agencia OPI Santa Cruz)