Impugnan las Listas del PRO, por irregularidades en la conformación de la lista “Propuesta Republicana” y podría caer la candidatura de Leonardo Roquel.

Daniel Horacio Bagnasco, integrante del PRO Santa Cruz interpuso una acción judicial impugnando la listas de candidatos a diputados nacionales que conformó el Interventor Ramón Alberto Parsons en la designación de candidatos del PRO – Propuesta Republicana Distrito Santa Cruz, para las próximos elecciones, la cual está encabezada por extrapartidarios.

Con Leonardo Roquel encabezando la lista, le siguen Andrea Gallegos y Horacio Padín. El instrumento legal presentado ante la Justicia Federal el fin de semana, objeta, fundamentalmente, la falta de democracia partidaria, en otros términos, por cuanto el señor Parson ha colocado “a dedo” o con meticulosa digitación, a quienes hoy aparecen como candidatos a legisladores por el PRO en Santa Cruz.

El pedido de impugnación dice en su objeto: “Que habiendo tomado conocimiento de la Resolución de fecha 20/08/2025 mediante la cual se oficializó la lista de candidatos/as a diputados/as nacionales presentada por el interventor del partido PRO – Propuesta Republicana Distrito Santa Cruz, en tiempo y forma vengo a impugnar la misma por estar viciada de nulidad absoluta, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen”.

En la parte argumental, el pedido de impugnación señala:

“Es decir, estamos ante una actitud displicente y descuidada por parte del PRO-PROPUESTA REPUBLICANA- DISTRITO SANTA CRUZ, que una y otra vez incumple deliberadamente con la norma aplicable y genera un dispendio jurisdiccional y procesal que afecta no solo a sus intereses partidarios y de sus representados sino al debido y normal funcionamiento de justicia.”

“Asimismo, corresponde aclarar que resulta totalmente infundado que el partido pretenda afirmar que se est· poniendo en riesgo su participación y sus derechos a participar en las elecciones, ya que es por su exclusiva responsabilidad que se encuentran próximos a caducar en su personería partidaria.”

Impugnan las Listas del PRO, por irregularidades en la conformación de la lista “Propuesta Republicana” y podría caer la candidatura de Leonardo Roquel.

“Por ende y estando próximos a fechas del calendario electoral de máxima relevancia como el cierre de alianzas, esta magistrada se ve forzada a aclarar que cualquier imposibilidad de participación en la que recaiga el partido, ser· por la exclusiva responsabilidad y falta de gestión de las autoridades y profesionales que las representan; quienes deben hacerse responsables y dar las explicaciones del caso ante la sociedad toda y sus afiliados en particular.”

Las fuentes consultadas sobre los motivos puntuales de esta medida, le confiaron a OPI que está fundado en las irregularidades graves y evidentes que existen en el expediente de las presentación que hizo el Interventor, con la evidente complicidad de sectores de la justicia que miraron para otro lado y permitieron que esto avanzara.

De prosperar la medida, la candidatura actual del PRO, digitada desde adentro del partido, corre serio riesgo de caer.

El que avisa no traiciona

Asimismo, el denunciante Daniel Horacio Bagnasco, el 4 de junio 2025 ya le había enviado una Carta Documento a Ramón Parsons, como Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea donde le expresaba que le requiería formal y urgentemente “la articulación de las vías institucionales pertinentes para la urgente convocatoria de la Asamblea Provincial, a fin de definir el procedimiento de selección de candidatos/as a diputados/as nacionales en el presente proceso electoral 2025”.

Tras la notificación del partido mediante resolución del Juzgado Federal de Río Gallegos con competencia electoral con fecha 29/04/2025 (Expte. 20001623/2012), el firmante del documento recuerda que se establece allí el deber de garantizar la democracia interna, el respeto a las minorías, la paridad de género y la publicidad de las reglas de selección de candidaturas, conforme lo exige también la Acordada Extraordinaria N* 37/2025 de la Cámara Nacional Electoral.

Apoyándose en tales menciones, Bagnasco exigía la convocatoria urgente a Asamblea Provincial -órgano superior del partido según articulo 27 de la Carta Orgánica – con el propósito de disponer el procedimiento concreto para la selección de candidatos/as a diputados/as nacionales, aprobar un anexo reglamentario complementario como ordenó la justicia, garantizar la participación democrática de los afiliados y es aquí donde el firmante pide que se excluya toda forma de proclamación automática, designación arbitraria o mecanismos cerrados que vulneren los principios del método democrático y pide elecciones internas.

Finalmente pedía en la Carta Documento, que en caso de autorizarse la conformación de frentes electorales o alianzas con otras fuerzas políticas “se establezcan expresamente los mecanismos pertinentes para garantizar la representación democrática, la representación de las minorías y la paridad de género, en la conformación de las listas definitivas”.

Aclaraba Bagnasco en junio/25 que en caso de que las autoridades partidarias le negaran injustificadamente lo requerido, se reservaba el derecho “de acudir a la justicia electoral a fin de obtener tutela efectiva de los derechos partidarios e institucionales consagrados”. Este fin de semana lo hizo. (Agencia OPI Santa Cruz)