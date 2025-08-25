Superior Tribunal de Justicia ratificó condena a perpetua de un femicida

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó esta semana la sentencia de prisión perpetua para Víctor Abel González quien fue declarado culpable del femicidio de Johana Alexia Sáez, ocurrido el 15 de enero de 2024 en la localidad de Trevelin.

González fue declarado culpable de homicidio agravado en un juicio por jurados y su caso lo investigó y fue llevado a juicio por el Equipo de Género de la Fiscalía de Esquel.

Este año, el 14 de marzo de 2025, el jurado popular halló a González culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo (por su relación con la víctima) y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, figura legal conocida como femicidio.

Ahora, los jueces del Superior Tribunal de Justicia confirmaron la condena basada en que la pena de prisión perpetua es la única que contempla el Código Penal para el delito por el cual González fue condenado.

La víctima había padecido violencia física, amenazas con cuchillo, acoso constante, vigilancias, hasta que finalmente González la asesinó. (Agencia OPI Chubut)