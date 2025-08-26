Andrés Dachary sobre la ruta aérea a Malvinas: “Es un vuelo estrictamente humanitario”

- Publicidad -

(OPI TdF) – El secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, se refirió públicamente a la reciente autorización de un vuelo comercial entre el continente y las Islas Malvinas. Operado por la aerolínea LATAM, el servicio incluía una escala en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, por obras en ese aeropuerto el vuelo será operado desde el aeropuerto de Ushuaia.

Durante una entrevista con una radio local, Dachary enfatizó que la naturaleza de esta conexión aérea es “estrictamente humanitaria“, y su reactivación responde directamente a una solicitud de los familiares de los caídos en la guerra de 1982 y de las asociaciones de veteranos de guerra. El objetivo principal es facilitar las visitas a los cementerios ubicados en el archipiélago.

El funcionario provincial reconoció la postura del gobierno, que se opone a “facilitar la presencia británica en Malvinas“, pero aclaró que la aprobación de este vuelo por parte del Gobierno nacional se debe a su propósito específico de permitir a los veteranos y familiares honrar a sus seres queridos.

Andrés Dachary describió la situación como un tema “sensible” que genera opiniones divergentes, incluso entre los propios veteranos de guerra. Sin embargo, insistió en que el enfoque de la medida “no es turístico ni logístico, sino humanitario“. Por último, adelantó que el Observatorio Malvinas, junto a otros actores sociales y políticos, analizará la medida para evaluar sus implicaciones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)