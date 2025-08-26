El líder del Cártel de Sinaloa se declara culpable de narcotráfico: “Pido perdón por mis actos”

- Publicidad -

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados, se declaró culpable de cargos relacionados con el tráfico de drogas ante una Corte Federal de Brooklyn, Nueva York. La decisión, que cambia su declaración inicial de inocencia, se produce a un año de su detención en Texas.

Zambada, de 75 años, admitió su participación en una “empresa criminal continua” que, según los fiscales, se dedicaba a la distribución de grandes cantidades de estupefacientes, principalmente en Estados Unidos. El acuerdo de culpabilidad también incluye el decomiso de bienes por un valor de 15.000 millones de dólares y una multa de 2 millones de dólares.

Durante la audiencia, Zambada, vestido con un uniforme de prisión, reconoció haber supervisado a un numeroso grupo de sicarios encargados de la seguridad de la organización. “Todos ellos estaban bajo mi control“, afirmó. También admitió que, bajo sus órdenes, se cometieron asesinatos tanto de miembros de grupos rivales como de sus propios empleados.



“Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado en la gente de Estados Unidos y México“, dijo Zambada ante el juez Brian Cogan, y añadió: “Pido perdón por todo ello, y tomo responsabilidad por mis actos“. El exlíder narco también reconoció que su organización promovía la corrupción a través de sobornos a funcionarios para operar sin obstáculos.

La declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada es considerada un hito por las autoridades estadounidenses. El fiscal del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, señaló que este acuerdo “marca el cierre de una de las últimas grandes persecuciones judiciales de líderes del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos“.

Con esta confesión, Zambada renuncia a la posibilidad de un juicio, lo que lo deja sin la posibilidad de convocar a sus testigos y exime a la fiscalía de la necesidad de probar su culpabilidad. La sentencia está programada para enero, y se espera que Zambada enfrente una pena mínima de cadena perpetua, aunque el Gobierno de Estados Unidos ya informó a la Corte que no solicitará la pena de muerte.

“El Mayo” ayudó a fundar el cártel hace décadas junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. La red criminal que construyó se especializó en el tráfico de cocaína, heroína y otras drogas, y se consolidó a través de asesinatos en masa y la corrupción de funcionarios para proteger su negocio, según un informe de The New York Times. (Agencia OPI Santa Cruz)