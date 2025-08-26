El Riesgo País se dispara a 829 puntos y marca una fuerte preocupación en los mercados

- Publicidad -

El riesgo país, un indicador clave que mide la confianza de los inversores en la economía de un país, experimentó un fuerte aumento, alcanzando los 829 puntos básicos al comienzo de la semana. Este salto de casi 100 puntos en una sola jornada refleja la preocupación de los mercados financieros ante la situación económica y política en Argentina.

La escalada del indicador, elaborado por el banco JP Morgan, se explica por una fuerte caída en los bonos soberanos del país, con pérdidas que llegaron al 3,5%. Los inversores optaron por deshacerse de los activos argentinos, motivados por el “ruido político” y la tensión que se generó entre el Gobierno y los bancos.

El riesgo país es un indicador que refleja la sobretasa de interés que debe pagar un país para financiarse en el exterior, por encima de lo que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Por ello, su aumento es una señal de alerta para el Gobierno.

- Publicidad -

El Ministerio de Economía y el Gobierno necesitan que este indicador caiga significativamente, a una zona de entre 300 y 400 puntos, para poder planificar la refinanciación de la deuda en dólares que vence en 2026.

Desde la Casa Rosada y el equipo económico confían en que esta situación es transitoria y que el riesgo país volverá a descender una vez que se despeje la incertidumbre generada por el proceso electoral que se desarrolla en las próximas semanas. (Agencia OPI Santa Cruz)