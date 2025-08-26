En Santa Cruz no se permitirá la circulación de camiones bitrenes

- Publicidad -

Luego del anunció del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que permite la habilitación para circular de camiones bitrenes en las rutas argentinas, la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz señaló que la medida no regirá en Santa Cruz.

La funcionaria sostuvo que, pese a la tecnología y ventajas del sistema, la realidad provincial impide su implementación debido a la situación de las rutas y el peligro potencial que podría incrementar la siniestralidad vial.

Sanz recordó que en 2018 se debatió este tema y sostuvo que “las provincias no hemos delegado la autoridad en el transporte y el tránsito”.

“Es un análisis que hay que considerar teniendo en cuenta el impacto que pueda tener con respecto a la siniestralidad, es un tema que no es para tomarlo a la ligera. Nuestras vías impedirían la circulación de bitrenes en la provincia, tenemos puentes limitados, sectores de ruta que harían muy delicado el sistema de sobrepaso”, añadió la funcionaria.

Sanz adelantó que se evalúa la presentación de un amparo para impedir que la nueva normativa se aplique en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)