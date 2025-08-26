Jubilados de YCRT reclaman el pago del 82% móvil por parte de la Carboeléctrica, que no prevé el pago de la compensación a los haberes de la ANSES

- Publicidad -

ATE Río Turbio desde hace tiempo viene bregando por el sostenimiento de la compensación jubilatoria que cobran los jubilados de YCRT, lo cual consiste en la suma que existe de diferencia entre lo que un pasivo de la empresa cobra de manos de la ANSES y lo que falta para llegar al 82% móvil, lo cual siempre lo pagó YCRT, que ronda entre los 500 o 600 mil pesos.

Ante esta nueva figura empresarial denominada “Carboeléctrica” con capitales mixtos, la incertidumbre se acentúa en el sindicato, por cuanto el Interventor Pablo Gordillo no ha evacuado una sola consulta respecto de este tema, un reclamo que históricamente ha encabezado Luis González de ATE Lista Negra, en Punta Loyola.

Éste asunto fue el eje de debate de los jubilados de YCRT y ATE en una reunión que el fin de semana se llevó a cabo en Puerto Natale (Chile) donde se trató la problemática de la empresa ante la nueva figura jurídica y lo que podrá pasar con las demandas colectivas de los trabajadores que vienen desde hace varios años preocupados y sin definiciones concretas.

OPI realizó consultas con las fuentes oficiales en Buenos Aires sobre el particular que preocupa a los jubilados de YCRT y sobre lo cual ,el Interventor Gordillo evita dar respuesta y nos dijeron con total sinceridad “La empresa privada no les va a reconocer ese pago, es una figura nueva y yo no veo que eso sea posible, a los sumo la constitución de alguna mesa compensadora, pero no creo que se lleve a cabo” y finalmente sobre los reclamos en relación a “los derechos adquiridos”, la fuente opinió que lo ve difícil “Esos juicios duran 10 o 15 años que no son los tiempos de un jubilado. Creo que insisten en este sentido para presionar pero en la nueva figura empresarial eso está absolutamente descartado. Ningún privado va a poner un solo peso para “compensar” el 82% móvil que no esté por ley. Es ciencia ficción” y en cuanto a la falta de información desde la empresa al sector sindical concluyó “Gordillo, el Interventor, no quiere exponer la verdad porque tiene que decir esto, precisamente, que ese “derecho adquirido” no corre más. Eso fue un invento de Néstor Kirchner y nunca se sustentó por medio de una ley. Después de 30 años que el kirchnerismo gobernó y no lo hicieron ellos, ahora quieren pedir que una empresa con capitales privados lo haga y eso, es imposible”, concluyó nuestra fuente respecto del tema que, aparentemente, en la Carboeléctrica no está siendo considerado. (Agencia OPI Santa Cruz)