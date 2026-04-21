Alberto Fernández a un paso del juicio oral

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El juez federal Daniel Rafecas firmó el rechazo técnico a un pedido de nulidad y dejó a Alberto Fernández a un paso del banquillo de los acusados. La resolución judicial bloqueó la maniobra de la defensa y ratificó la validez del expediente por violencia de género impulsado por Fabiola Yáñez.

La abogada Silvina Carreiro pretendía invalidar las actuaciones iniciales de la causa. La defensora objetó el apartamiento del juez Julián Ercolini alegando una supuesta animadversión contra el imputado. Rafecas neutralizó el planteo, validó lo actuado previamente y garantizó la continuidad de la investigación a cargo del fiscal Ramiro González.

El expediente expone una asimetría de poder estructural y daños comprobables en la salud integral de la víctima. De acuerdo a los documentos oficiales, los episodios de violencia física y psicológica abarcaron tres etapas precisas.

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2016-2019: Agresiones sistemáticas previas a la llegada al Poder Ejecutivo.

Agresiones sistemáticas previas a la llegada al Poder Ejecutivo. 2019-2023: Violencia agravada por la investidura presidencial del victimario.

Violencia agravada por la investidura presidencial del victimario. 2024: Formalización de la denuncia e inicio del despliegue penal.

Fernández enfrenta cargos directos por dos hechos de lesiones leves y un episodio de lesiones graves. La fiscalía suma como agravantes ineludibles el abuso de autoridad y las amenazas coactivas ejercidas desde la máxima magistratura del país.

La causa recaerá ahora en el ámbito de un Tribunal Oral Federal, organismo que tramitará el juicio y dictará la sentencia definitiva. (Agencia OPI Santa Cruz)