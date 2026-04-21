Javier Milei homenajeó a Francisco

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El Presidente envió una carta formal a la cúpula eclesiástica y definió al pontífice difunto como el ciudadano nacional más relevante. La dirigencia política asiste a la ceremonia central en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei firmó una misiva dirigida al arzobispo Marcelo Daniel Colombo para rendir tributo oficial a Jorge Bergoglio, a un año de su fallecimiento. El Presidente de la Nación publicó mensajes conmemorativos desde Israel y completó el giro discursivo definitivo sobre la figura del pontífice.

El texto del gobierno nacional contrastó de manera frontal con el historial mediático del mandatario. Antes de llegar a la Casa Rosada, el economista libertario profirió descalificaciones abiertas contra la máxima autoridad católica. Hoy, los documentos de la Oficina del Presidente avalan una veneración irrestricta.

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Milei justificó su nueva postura epistolar y defendió el legado papal. Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí el 22 de noviembre de 2023, ratificó el jefe de Estado en alusión al primer contacto que sostuvieron tras el balotaje.

La reconstrucción institucional del vínculo presidencial documentó tres etapas específicas.

Noviembre de 2023: Contacto telefónico desde Roma tras la victoria en las urnas.

Contacto telefónico desde tras la victoria en las urnas. Febrero de 2024: Cumbre a solas de 70 minutos en el Palacio Apostólico .

Cumbre a solas de en el . Abril de 2026: Consagración oficial póstuma vía redes sociales y cartas estatales.

La Conferencia Episcopal Argentina pautó la misa homenaje central a las 17:00 en la Basílica de Luján. Asistirán autoridades del gobierno libertario y referentes de la oposición política. (Agencia OPI Santa Cruz)