Paro de controladores aéreos: “No recibimos aumentos desde hace 11 meses”

Una serie de paros parciales de controladores aéreos, convocados por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), están afectando los vuelos en todos los aeropuertos del país. El sindicato reclama una recomposición salarial, argumentando que no reciben aumentos desde hace once meses.

Marcelo Chávez, secretario adjunto de ATEPSA, afirmó que el acatamiento a la medida es del “100 por ciento“. La huelga de hoy se llevó a cabo en dos turnos: de 7 a 10 de la mañana y de 14 a 17 horas, obligando a las compañías aéreas a reprogramar sus vuelos. Esta es la tercera jornada de protestas, que se repiten cada 48 horas desde el viernes pasado y continuarán el jueves y el sábado.

El dirigente sindical expresó que, a pesar de las conciliaciones obligatorias y las reuniones con la empresa, no han recibido ninguna oferta salarial. “Estamos desde septiembre de 2024 con cero por ciento de aumento“, remarcó Chávez en una entrevista radial. El gremio está a la espera de “una negociación concreta”.

La medida de fuerza se da en un contexto de advertencia por parte de la Secretaría de Trabajo, que recordó que el servicio de navegación aérea es considerado “esencial” y debe mantener al menos un 45% de sus operaciones. Por su parte, Chávez aseguró que la protesta solo afecta los despegues y no a las aeronaves que ya se encuentran en vuelo, ya que se notifica con anticipación a las aerolíneas.

El secretario adjunto de ATEPSA pidió “disculpas a la población“, pero enfatizó la necesidad de hacer “visible” la situación de los trabajadores. (Agencia OPI Santa Cruz)