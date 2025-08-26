Radiografía de una debacle donde no hay inocentes. La caída estrepitosa de las inversiones de YPF en Santa Cruz año por año

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – OPI tuvo acceso al desarrollo pormenorizado de las inversiones anuales realizadas por YPF en zona norte de Santa Cruz, desde el año 2012 al 2025 con los totales, todos referidos en millones de dólares, lo cual muestra una interesante variación a lo largo de 13 años, información que expresa de manera clara, el desarrollo de inversiones de acuerdo a la temperatura política, a los intereses de los candidatos y los gobiernos de cada momento y deja de manifiesto el incumplimento de la empresa con la anuencia del/los gobiernos y del propio Sindicato de Petroleros Privado, que en pleno conocimiento de esta realidad, no exigió ni levantó la voz para evitar lo que en la actualidad está ocurriendo.

Radiografía de una debacle donde no hay ningún inocente. La caída estrepitosa de las inversiones de YPF en Santa Cruz año por año

En Exploración hubo una inversión total (en 12 años) de 77,55 millones de dólares; en Exploración secundaria, en el mismo período un total de 239,81 millones de dólares; En Explotación en estos 12 años YPF invirtió 6.030,63 millones de dólares. Esto hace que la suma de todas las inversiones arroje un total general de 6.347.99 millones de dólares.

Entre 2012 y 2016, se manifiesta la curva ascendente de inversiones de YPF en zona norte de Santa Cruz, cuando la empresa giraba bajo la presidencia de Miguel Galuccio. A partir del año 2017 y hasta el 2025 se produjo una caída sustancial de la actividad petrolera que no se recuperó más y solo se observa un repunte (584.15 millones de dólares) en el año 2023 cuando Pablo González, en la presidencia de YPF, direccionó mayores inversiones para sostener el Frente para la Victoria en el gobierno.

El año 2020 fue el periodo de menor inversión de la petrolera en Santa Cruz norte, con un total de 119.45 millones de dólares y los únicos años de exploración, YPF lo llevó a cabo en los años 2015 y 2016 con un total de inversión de 77,55 millones de dólares; el resto del periodo 2012-22025, la exploración fue: cero.

Transparencia cero

Lo realmente llamativo es ver la inversión del primer semestre del año 2025 con un total de 18.35 millones de dólares, lo cual, corresponde al remanente de fondos ante la salida de la empresa de la provincia.

Lo cierto es, también, que nadie sabe dónde han ido a parar los fondos de YPF, no hay rendición seria de cuenta, de inversiones ni del manejo de los cientos de millones de dólares que han pasado por las arcas del Estado provincial (al igual que la minería metalífera) y no alcanzaron todos estos años, ni alcanzan en la actualidad, para resolver problemas claves como la Educación, la seguridad y la Salud.

La poca transparencia en el manejo de los fondos de YPF, la falta de controles de esta empresa cómplice del saqueo de los recursos naturales de la provincia y la corrupción estatal de gobernadores e intendentes, amparadas por concejos deliberantes, diputados, Tribunal de Cuentas y la justicia han permitido que como lo demostramos en este breve cuadro que abarca solo una década de producción, YPF haya abandonado todo, dejando 3.000 desocupados, muchos de los cuales el Gobernador Vidal intenta acomodar en el Estado y un pasivo extraordinario, irremediable que “arregló” con escasos 350 millones de dólares que dijo el gobierno, la petrolera está dispuesta a pagar, pero que seguramente, esos fondos serán robados como ocurrió con los anteriores.

La otra mentira es que “YPF abandona Santa Cruz”. YPF, en todo caso, reconvierte su negocio por otro más rentable a futuro: el no convencional. YPF no se retira de Santa Cruz. Asociado con CGC y el Estado provincial, se prepara para hacer lo mismo que hizo en zona norte durante los últimos 20 años, apropiándose de los recursos (ahora) de la cuenca Austral y ningún diputado provincial ni nacional levanta la voz, porque son simples piezas de un entramado de negocios que enriquece a muchos y deja en las mismas necesidades de siempre a Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)