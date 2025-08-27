Acreditaron los montos de la Tarjeta Social

- Publicidad -

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración comunicó que fueron acreditados los importes de la Tarjeta Social, beneficio que “busca acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en toda la provincia de Santa Cruz”.

La cartera social señaló que “las personas titulares del programa pueden consultar el saldo llamando al 0810 666-2662, línea habilitada para atención y consultas”.

Los montos vigentes para la Categoría A se ubican en $45.900, la Categoría B en $56.100 y, la Categoría C en $89.250.

A su vez, se recordó que quienes deseen acceder a la Tarjeta Social deben acercarse a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) o a las áreas municipales de Desarrollo de cada localidad, donde recibirán la orientación necesaria para tramitar el beneficio. (Agencia OPI Santa Cruz)