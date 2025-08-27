Caja de Servicios Sociales reclamó deuda de aportes a municipio de Río Gallegos

- Publicidad -

La Caja de Servicios Sociales (CSS) informó oficialmente que el gobierno municipal de Río Gallegos mantiene una deuda multimillonaria en concepto de aportes personales y patronales destinados a la principal obra social de la provincia.

Desde la entidad señalaron que la Municipalidad de Río Gallegos no registra pagos entre diciembre de 2023 y julio de 2025, cuya deuda asciende a $10.868.806.180,35.

“Se trata de aportes personales y contribuciones patronales descontados a los trabajadores que no fueron transferidos a la Caja de Servicios Sociales”, señalaron en el escrito.

La obra social informó que “el incumplimiento afecta el equilibrio del sistema de salud de la CSS y la financiación de prestaciones, reintegros, medicamentos y derivaciones que garantizan el derecho a la salud”.

Asimismo, señalaron que los empleadores municipales “deben girar en tiempo y forma los fondos retenidos. No es optativo: cada peso integra el patrimonio colectivo que sostiene nuestro modelo solidario como obra social”.

“El compromiso de comisiones de fomento y localidades más pequeñas que sí están cumpliendo con la obligación de girar sus aportes en tiempo y forma, a pesar de contar con presupuestos mucho más limitados. Este contraste evidencia que la voluntad política y la responsabilidad institucional son determinantes”, añadieron en el escrito.

A su vez, la obra social llamó a la reflexión al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), al considerar que “tiene la responsabilidad de defender los aportes de sus afiliados y acompañar el reclamo hacia su patronal, la intendencia de Río Gallegos”.

En detalle la deuda del municipio de Río Gallegos con la obra social es el siguiente, según informó la CSS:

Deuda Histórica a noviembre 2023 (sin intereses): $4.283.712.998,32

Deuda Gestión actual desde diciembre 2023 a julio 2025 (sin intereses): $10.868.806.180,35

Pagos recibidos desde diciembre 2023 a julio 2025: $0,00

Deuda Total del Municipio a la fecha (sin intereses): $15.152.519.178,67

Intereses generados a la fecha: $13.221.096.228,08

Deuda Total del Municipio a la fecha (con intereses): $28.373.615.406,75. (Agencia OPI Santa Cruz)