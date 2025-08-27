- Publicidad -

Una caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora debió ser evacuada de urgencia tras incidentes y enfrentamientos con manifestantes, que el mandatario atribuyó a la “violencia” de la oposición. La situación generó un cruce de acusaciones, con el Gobierno señalando al peronismo y a la izquierda, mientras que los manifestantes vincularon la protesta con el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El presidente, que recorría la zona junto a su hermana Karina Milei y otros referentes de La Libertad Avanza (LLA), calificó a los agresores como “kukas tira piedras“. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, también condenaron los hechos. Bullrich acusó al kirchnerismo de organizar el “ataque“, mientras que Adorni compartió una foto de una piedra arrojada, alertando que “podrían haber matado a cualquiera“.

En el lugar de los incidentes, el presidente fue recibido con pancartas que hacían referencia al caso de corrupción con la frase “La coima de tu hermana“. Tras la interrupción de la actividad, Milei publicó una foto en sus redes sociales desde la Quinta de Olivos junto a su hermana y el diputado José Luis Espert.

- Publicidad -

La caravana se vio afectada por las tensiones políticas que rodean al Gobierno por el escándalo de la ANDIS. El ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, fue acusado en audios filtrados de pedir coimas a laboratorios a nombre de Karina Milei. A pesar de las acusaciones, el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo ‘Lule’ Menem, quien fue mencionado en los audios como un supuesto intermediario, fue ratificado en su cargo.

El presidente Javier Milei debió ser evacuado de una caravana en Lomas de Zamora

En la Casa Rosada, minimizan las denuncias y atribuyen la difusión de los audios a un sector disidente de LLA, liderado por la diputada Marcela Pagano, en coordinación con la oposición. Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, desmintió la existencia de contratos irregulares con la droguería Suizo Argentina, mencionada en las grabaciones.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló que él mismo sugirió el desplazamiento de Spagnuolo, argumentando que el exfuncionario no había salido a aclarar la situación de los audios. La declaración de Francos se dio en el contexto de su exposición en la Cámara de Diputados, donde respondió preguntas sobre los escándalos del fentanilo y la presunta corrupción en la compra de medicamentos. (Agencia OPI Santa Cruz)