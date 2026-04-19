Javier Milei arribó a Israel por tercera vez en su gestión

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Javier Milei desembarcó este domingo en Israel para concretar su tercera visita oficial en lo que va de mandato. El viaje presidencial ratifica el giro geopolítico de la Casa Rosada e incluye el polémico plan de mudar la sede diplomática argentina a Jerusalén.

Israel recibió nuevamente al mandatario argentino en un contexto de máxima tensión regional. Milei inició su agenda en el Muro de los Lamentos, antesala de una serie de actos por el Día de la Independencia israelí donde será condecorado por su alineamiento irrestricto durante el conflicto bélico en Medio Oriente.

La comitiva oficial la integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). La inclusión de estos funcionarios busca operativizar acuerdos de colaboración mutua y dar seguimiento administrativo a la validación de Jerusalén como capital estatal.

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El itinerario de la misión diplomática presenta tres hitos:

Homenaje religioso en el Muro de los Lamentos .

. Participación en celebraciones oficiales del Estado de Israel .

. Audiencia privada con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El reconocimiento que recibirá el presidente ocurre mientras la gestión profundiza el quiebre con la histórica neutralidad de la cancillería argentina. Este posicionamiento se materializa en la decisión de trasladar la embajada, una medida que el Gobierno Nacional promueve activamente a pesar de las advertencias internacionales sobre la estabilidad en la zona.

Milei mantendrá un encuentro clave con Netanyahu para sellar la validación oficial de la nueva sede diplomática. El costo operativo de este tercer traslado oficial a la región se mantiene bajo reserva, sin que se hayan difundido los gastos de viáticos y logística de la delegación en Tel Aviv. (Agencia OPI Santa Cruz)