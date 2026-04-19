Milei pide paciencia pero la inflación encadena diez meses en alza

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró una inflación del 3,4% en marzo. Javier Milei exigió paciencia y justificó el alza mediante factores estacionales. La consultora Epyca refutó esta postura y demostró que la caída en la demanda de dinero y la tasa de interés explican de forma marginal el repunte.

El esquema inicial de la gestión apalancó la baja del índice de precios sobre una fuerte licuación del salario real y un marcado atraso cambiario. Los salarios recuperaron en 2025 los niveles de dos años atrás y quebraron esa dinámica. El dólar alcanzó el techo de la banda cambiaria entre mayo y junio de 2025.

El proceso inflacionario acumula diez meses consecutivos de incrementos desde junio de 2025. Los datos financieros exponen las causas estructurales que el Ejecutivo omite en sus declaraciones:

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que la suba escalonada de precios aprecia el tipo de cambio real.

alertó que la suba escalonada de precios aprecia el tipo de cambio real. La dinámica actual bloquea la acumulación de Reservas Internacionales en el BCRA .

en el . El equipo económico sostiene encajes bancarios en niveles récord para impedir la dolarización de los pesos.

La tensión cambiaria impacta directamente en las finanzas del interior del país. El Gobierno nacional frena la transferencia de fondos hacia las provincias para forzar un equilibrio fiscal en las planillas. Esta retención de caja paraliza también los pagos de subsidios a las empresas de transporte y las liquidaciones a los proveedores de bienes y servicios del Estado.

“Son tácticas contables para evitar que no se pierda el equilibrio fiscal”, precisó el informe de Epyca. Las mediciones privadas proyectan un índice menor para abril, apalancado en la intervención oficial sobre el mercado de cambios mediante el ingreso de dólares por la cosecha gruesa.

El Ministerio de Economía utiliza nuevamente el tipo de cambio como ancla nominal frente a la fuerte liquidación agrícola. La estrategia oficial arriesga repetir el ciclo de 2025, cuando el semestre final registró una demanda de divisas muy superior a la oferta. El BCRA sostiene la estabilidad cambiaria de hoy a través de la retención de pesos en las cuentas inmovilizadas de los bancos. (Agencia OPI Santa Cruz)