Alertan sobre crecimiento de consumo de drogas y alcohol en embarazadas

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(OPI Chubut) – La jefa del servicio de Neonatología del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Elena Acosta advirtió sobre el crecimiento de casos de consumo de sustancias en embarazadas y alertó por el impacto en recién nacidos.

Según los registros hospitalarios, el fenómeno de consumo de alcohol, tabaco y drogas casi se duplicó entre las personas gestantes donde la “mayoría de los casos se trata de madres adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social”.

La prevalencia de estos casos “pasó de un 3,8% a un 7% en el último período analizado”.

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Desde noviembre a mediados de abril, el Hospital Regional registró 25 nuevos casos positivos y la médica sostuvo que “hay una tendencia que se observa a nivel mundial, aunque el incremento local genera especial preocupación”.

En el primer lugar de los consumos detectados figura el tabaco, el alcohol y la marihuana, aunque en el último tiempo se advierte un aumento en el consumo de cocaína.

Acosta indicó que dichos consumos afectan directamente a la salud materna como en la del bebé.

La responsable del área de Neonatología sostuvo que en “el feto, los riesgos incluyen malformaciones cardíacas u oculares, bajo peso al nacer, partos prematuros e incluso la muerte”.

Además, que uno de los cuadros más complejos “es el síndrome de abstinencia del recién nacido, que puede manifestarse con dificultades respiratorias, temblores, llanto irritable persistente, hipoglucemia, vómitos y diarrea”.

Acosta sostuvo que desde el equipo de salud “se realiza un acompañamiento; ver en qué situación está esa adolescente, si sufre algún tipo de violencia o angustia que la ha llevado a consumir. El objetivo es garantizar un embarazo saludable y proteger la vida del recién nacido”. (Agencia OPI Chubut)