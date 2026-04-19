Paro docente de 72 horas en Santa Cruz por el reclamo salarial

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El gremio fijó medidas de fuerza para los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril. El plenario repudió el accionar del Consejo Provincial de Educación y exigió la reapertura urgente de la negociación paritaria.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió un paro provincial de 72 horas. Los delegados de 14 filiales votaron la medida durante un Congreso Extraordinario para destrabar el congelamiento salarial e intimar al Gobierno a ofrecer una recomposición con cláusula gatillo permanente y retroactiva al mes de enero.

Los representantes gremiales ratificaron la continuidad del plan de lucha por el salario y la defensa de los puestos de trabajo en unidad con el Frente Sindical.

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El paro afectará el dictado de clases los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril. Los congresales demandaron una oferta concreta al Ejecutivo provincial que asegure ingresos por encima de la línea de pobreza para el sector.

El documento oficial repudió las detenciones de trabajadores de ATE y denunció la criminalización de la protesta social. Los maestros condenaron la represión estatal ejercida contra empleados públicos ocupados y desocupados.

Las críticas apuntaron directo al Consejo Provincial de Educación (CPE). El sindicato calificó como extorsiva la suspensión de las reuniones de subcomisión laboral. Las autoridades educativas modificaron el esquema de encuentros diarios por uno quincenal y evitaron tratar el proyecto pedagógico presentado por la entidad gremial.

Los docentes rechazaron también la aprobación del Acuerdo 717/26 por parte del CPE. La cartera educativa implementó esta normativa de forma arbitraria e inconsulta con el sector. El plenario sumó la condena a la presencia policial dentro de los establecimientos educativos por generar intimidación estudiantil.

Los reclamos incluyeron exigencias formales a la Caja de Servicios Sociales. La organización pidió el normal funcionamiento de la obra social estatal para detener el riesgo sobre la salud de los trabajadores y sus familias. (Agencia OPI Santa Cruz)