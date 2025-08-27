El Servicio Penitenciario de Río Grande vuelve a cometer errores en un procedimiento y la Justicia federal anula la causa

- Publicidad -

(OPI TdF) – La jueza federal Mariel Borruto de Tierra del Fuego desestimó por segunda vez en una semana una causa por narcotráfico contra un recluso de la Unidad de Detención de Río Grande. El caso involucra al interno Héctor Adolfo Martínez, a quien se le incautaron casi 23 gramos de marihuana durante una requisa, pero fue sobreseído debido a graves irregularidades en el procedimiento.

La situación es similar a la de la semana anterior, cuando la jueza declaró la nulidad de un procedimiento contra el recluso Carlos Mallo, a quien se le había encontrado cocaína. Ambos operativos ocurrieron el mismo día, 1 de agosto, después del horario de visitas.

El abogado defensor de Martínez, Maximiliano Palladino, denunció “inconsistencias” en la requisa, incluyendo falencias en el acta, la participación de personas no autorizadas y, lo más grave, la violación de las garantías del debido proceso. Según el letrado, un agente del Servicio Penitenciario interrogó a su defendido sin la presencia de un abogado y las declaraciones fueron incluidas como prueba en el informe, una acción prohibida por la ley.



Ante la evidencia de las irregularidades, el propio fiscal federal reconoció las falencias del procedimiento. Como resultado, la jueza Borruto declaró la nulidad de todo lo actuado, lo que derivó en el sobreseimiento de Martínez. Este nuevo fallo pone en evidencia, nuevamente, los problemas de procedimiento en las requisas realizadas por el Servicio Penitenciario. (Agencia OPI Tierra del Fuego)