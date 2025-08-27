Fuerte operativo policial contra una red de pornografía infantil en Río Gallegos

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz informó que este martes llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en Río Gallegos en el marco de una causa internacional que investiga una red de tráfico de pornografía infantil.

Fueron diez allanamientos en simultáneo dentro del operativo internacional “Aliados por la Infancia V” que investiga una red que producía y comercializaba material de abuso sexual infantil.

El operativo fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos, bajo el encuadre legal por el delito de tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil, a partir de reportes emitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).



La coordinación operativa fue mediante medidas judiciales dispuestas por el Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de la jueza Yamila Bórquez; el Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo del juez Gerard Giménez; y el Juzgado Penal Juvenil, a cargo del juez Fernando Zanetta.

Los procedimientos los efectuó la policía de Santa Cruz a través de las divisiones de Cibercrimen, Narcocriminalidad y Trata de Personas en viviendas ubicadas en la calle Zapiola al 2000, Gobernador Moyano al 100, Pirulo Álvarez al 100, López Encina al 500, Barrio San Benito, Ayres Argentinos, Madres de la Lucha, Arturo Illia al 2400 y Belgrano al 800.

Se demoraron a cuatro personas mayores de edad y cuatro menores de edad fueron derivados bajo la órbita del Juzgado Penal Juvenil.

Durante los allanamientos se secuestraron “14 teléfonos celulares, 11 dispositivos pendrive, 6 notebooks, 2 discos externos, 3 CPU, 2 tarjetas de memoria, 1 memoria RAM, 2 consolas de videojuegos, 1 televisor Smart, 1 decoder Roku, además de documentación y material de interés para la causa”.

A su vez, se incautaron 46 gramos de marihuana y se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal. (Agencia OPI Santa Cruz)