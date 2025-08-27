Rescatan a un marinero frente a las costas de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Prefectura Naval Argentina aeroevacuó a un marinero que se accidentó en el buque pesquero “Aresit”, de bandera argentina, que estaba navegando a unos 220 kilómetros de Rawson.

La emergencia se declaró cuando el capitán del buque se comunicó con Prefectura Naval al señalar que un tripulante, de 50 años, había tenido un esguince en el tobillo mientras realizaba tareas de pesca, lo que le provocó una fractura expuesta.

Desde la fuerza de seguridad se inició el operativo de evacuación aérea dada la gravedad del cuadro.

Un helicóptero partió desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia con un equipo de rescate y médico y un avión para apoyo logístico en la operación.

El tripulante del barco recibió las primeras atenciones en el helicóptero y se trasladó hacia Trelew donde se lo trasladó al hospital local para una intervención quirúrgica. (Agencia OPI Chubut)